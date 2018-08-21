Ahmet Hakan: Failleri bulup yakalamak ve kendilerine ‘Amerikan ajanı’ muamelesi yapmak farzdır

Saldırganların kimliğiyle ilgili…

Sadece iki ihtimal var:

– BİRİNCİ İHTİMAL: Bu saldırının ekmeğini yemek isteyenlere hizmet eden aşırı profesyonel ajan provokatörler!

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– İKİNCİ İHTİMAL: Bir marifet işlediğini sanan akılsız, izansız, şuursuz, kafasız, gerzek ve aptal şehir magandaları!

Birinci ihtimal söz konusuysa…

Faillerin bulunup yakalanması pek mümkün olmayacaktır.

İkinci ihtimal söz konusuysa…

Failleri bulup yakalamak ve kendilerine resmen ve alenen “Amerikan ajanı” muamelesi yapmak farzdır.

Ahmet Hakan’ın yazısı