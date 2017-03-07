Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Ahmet Hakan: ‘Evet’i zora sokan 7 şey

 

BİR: CHP’nin çok agresif ve karşıtlık yaratan bir kampanya yapmaması…

– İKİ: Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın sahalara inmesi…

– ÜÇ: Saadet Partisi’nin “Hayır” demesi…

– DÖRT: Hayır çıkarsa yönetimde hiçbir şeyin değişmeyeceği algısının ortaya çıkması…

– BEŞ: AK Parti’de safları sıklaştırma heyecan ve motivasyonunun bir türlü yakalanamaması…

– ALTI: Hayır cephesinin taktik olarak centilmenliğe oynaması…

– YEDİ: İşsizlikteki artış, ekonomideki daralma, enflasyonun yükselmesi falan…

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

Daily Telegraph: Erdoğan, Nazi dokundurmasıyla AB’yle ilişkileri bozdu

Britanya’nın saygın gazetelerinden Daily Telegraph’ın Berlin muhabiri Justin Huggler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın referandum mitinglerine izin vermeyen Almanya için yaptığı Nazi benzetmesinin Avrupa’daki yansımasını, “Erdoğan Nazi dokundurması ile AB’yle ilişkileri bozdu” diye yorumladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...