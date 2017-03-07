Ahmet Hakan: ‘Evet’i zora sokan 7 şey

BİR: CHP’nin çok agresif ve karşıtlık yaratan bir kampanya yapmaması…
– İKİ: Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın sahalara inmesi…
– ÜÇ: Saadet Partisi’nin “Hayır” demesi…
– DÖRT: Hayır çıkarsa yönetimde hiçbir şeyin değişmeyeceği algısının ortaya çıkması…
– BEŞ: AK Parti’de safları sıklaştırma heyecan ve motivasyonunun bir türlü yakalanamaması…
– ALTI: Hayır cephesinin taktik olarak centilmenliğe oynaması…
– YEDİ: İşsizlikteki artış, ekonomideki daralma, enflasyonun yükselmesi falan…