Ahmet Hakan: ‘Evet’i zora sokan 7 şey

BİR: CHP’nin çok agresif ve karşıtlık yaratan bir kampanya yapmaması…

– İKİ: Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın sahalara inmesi…

– ÜÇ: Saadet Partisi’nin “Hayır” demesi…

– DÖRT: Hayır çıkarsa yönetimde hiçbir şeyin değişmeyeceği algısının ortaya çıkması…

– BEŞ: AK Parti’de safları sıklaştırma heyecan ve motivasyonunun bir türlü yakalanamaması…

– ALTI: Hayır cephesinin taktik olarak centilmenliğe oynaması…

– YEDİ: İşsizlikteki artış, ekonomideki daralma, enflasyonun yükselmesi falan…

Ahmet Hakan’ın yazısı