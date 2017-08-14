Ahmet Hakan: Eren’in ardından HDP’nin yayınladığı mesaja bakın

– PKK’nın alçakça çocuk katletmesine tek laf etmeden…
Sadece ve sadece…
“15 yaşındaki bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi” meselesine dikkat çekti HDP…
PKK’yı mazur görme çabasından başka bir şey değil.
Yaramazlara biraz batar!
– PKK’nın alçakça çocuk katletmesine tek laf etmeden…
Sadece ve sadece…
“15 yaşındaki bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi” meselesine dikkat çekti HDP…
PKK’yı mazur görme çabasından başka bir şey değil.
İstanbul’da ‘canlı bomba’ şüphesiyle gözaltına alınan IŞİD şüphelisinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir polis memurunu bıçakla öldürmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.
Ankara Sincan’daki bir parkın içinde kurulacak ‘Harikalar Diyarı’nda bugün 16’ncı yaşını kutlayacak AKP’nin içinde yapılan anketlerde, oy oranının yüzde 45 olduğu belirlendi.
Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’ya yapılan operasyon sırasında vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbü’ün ailesinin askerin ihmali olduğuna dair şikayetleri üzerine inceleme başlatılacak.
CHP, Büyükada’da bir toplantı sırasında gözaltına alınarak tutuklanan insan hakları savunucularıyla görüşerek bir rapor hazırladı.
Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da bir Türk lokantası ve yakınlarındaki bir otele yönelik silahlı saldırı düzenlendi.