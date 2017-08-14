Ahmet Hakan: Eren’in ardından HDP’nin yayınladığı mesaja bakın

– PKK’nın alçakça çocuk katletmesine tek laf etmeden…

Sadece ve sadece…

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“15 yaşındaki bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi” meselesine dikkat çekti HDP…

PKK’yı mazur görme çabasından başka bir şey değil.

Ahmet Hakan’ın yazısı