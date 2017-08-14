Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ahmet Hakan: Eren’in ardından HDP’nin yayınladığı mesaja bakın

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

 

– PKK’nın alçakça çocuk katletmesine tek laf etmeden…

Sadece ve sadece…

Reklam

“15 yaşındaki bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi” meselesine dikkat çekti HDP…

PKK’yı mazur görme çabasından başka bir şey değil.

Ahmet Hakan’ın yazısı

 

 

Share5
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...