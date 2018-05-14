Ahmet Hakan: Erdoğan sonuç olarak galiba Muharrem İnce’de karar kılmış gibi

İlle de ikinci tur diye bir şey olacaksa… (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) Akşener’i de, İnce’yi de istemez.

– Gönlünden geçen Kemal Kılıçdaroğlu idi onun… Ani ve tek darbeyle bitirecekti işi.

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– Ama olmadı… Neyse, neyse…

– Şimdi önünde iki seçenek var ki… Aslında ikisi de birbirinden beter.

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– Akşener desen… İkinci turda muhafazakâr tabandan oy alma potansiyeli var.

– Muharrem İnce desen… İkinci turda Kürtlerden oy alma potansiyeli var.

– Acaba ehven-i şer olarak Muharrem İnce’yi görüyor olabilir mi?

– E ama hani “ehven-i şer, şerlerin en kötüsü” diye bir anlayış vardı, ne oldu ona?

– Sonuç olarak galiba Muharrem İnce’de karar kılınmış gibi ama yine de pek emin olunamamakta.

– Fakat Kemal Kılıçdaroğlu olsa idi… Çok temiz iş olacaktı… Ah ah! Ani ve tek darbe… Neyse… Neyse…