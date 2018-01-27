Ahmet Hakan: Erdoğan neden ‘Suriyeliler ülkesine dönecek’ dedi?

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‘Suriyeli mülteciler’ konusu…

Halkımız tarafından…

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Maalesef ‘ensar/muhacir’ bağlamında değerlendirilmedi.

‘Suriyeli mülteciler’ konusu…

Halkımız tarafından…

Hep sorun olarak görüldü, görülüyor.

Öyle görülüyor ki…

2019’da yapılacak başkanlık seçiminde…

‘Suriyeli mülteciler’ konusu…

Alttan alta işlenen en önemli bir konu olacak.

İşte bunu fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan…

İlk kez…

Üstüne basa basa…

“Suriyeliler ülkelerine dönecekler” mesajı vermeye başladı.

Merak ediyorum:

Bir anket sonucu falan mı çıktı ortaya acaba?

Ahmet Hakan’ın yazısı