Ahmet Hakan: Erdoğan, Macron’a cevap verirken; kibarlığıyla muhatabını utandırmaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en azından “Sen kimsin be!” çıkışı bekliyordum.
Ama yanıldım.
Erdoğan, Macron’a cevap verirken…
Zerre alınganlık göstermedi, nezaketini korudu, kibarlığıyla muhatabını utandırmaya çalıştı, dostluğu sürdürmenin öneminden söz etti, Macron’la yine görüşeceğini belirtti, hatta hatta Macron’un münasebetsiz esprisini bile hayra yordu.
O kadar ki…
“Ey Macron! Erdoğan’ın seninle görüşmesi lütuftur be!” diyerek Macron’a ayar vermeye kalkışan Bakan Nihat Zeybekci, Erdoğan’ın bu gayet soğukkanlı yaklaşımı nedeniyle…
Erdoğan’dan bile daha fazla Erdoğancı konumuna düşüverdi.
Bakanlara, milletvekillerine tavsiyemdir:
Herhangi bir konuda Erdoğan konuşmadan konuşmayın.