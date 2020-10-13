Ahmet Hakan: Erdoğan da Kanal İstanbul’u seçimden önce vaat etmemiş miydi?

İyi. Peki. Tamam. Sormayın halka. Kafanıza göre takılın. Tamam, tamam. Seçilmeyi yeterli bulun.

Tamam. Anladık.

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Yok aslında bir farkınız. Ama siz başka bir bankasınız.

Hükümet muhalifi olup da İmamoğlu destekçisi olanlar diyorlar ki:

Kanal İstanbul, halkoyuna sunulmalıdır.

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Aynı kişiler diyorlar ki:

İstanbul’un peyzajının halkoyuna sunulmasına gerek yok.

Peyzaj için şöyle bir gerekçeleri var:

Başkanımız bunu seçimde vaat etmişti. Halk da onu seçtiğine göre halka sorulmuş oldu. Yani halkoyuna gerek yok.

İyi ama kıymetli arkadaşlar…

Tayyip Erdoğan da Kanal İstanbul’u seçimden önce vaat etmemiş miydi? Halk da onu seçmemiş miydi? Böylece Kanal İstanbul, halktan geçer oy almış olmamış mıydı?

Bu durumda sorarım size?

Niye Kanal İstanbul’un halkoyuna sunulması gerektiğini savunuyorsunuz ki?

Ahmet Hakan’ın yazısı