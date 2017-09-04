Ahmet Hakan: ‘Ensest oranı yüzde 40’ diyorlar, bu iddiayı dillendirene ancak ‘Yuh’ denir

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

“Türkiye’de ensest oranı yüzde 40’tır” demek…

Türkiye’de halkın yarıya yakınının…

Reklam

Anne, baba, kardeş, dayı, amca, anneanne, babaanne, dede falan demeden gönüllü cinsel birliktelik yaşadığını söylemektir. Ki bu iddiayı ortaya atana, dillendirene ancak “Yuh” denir.

Yuh yani! Gerçekten yuh! Üfürme olur da bu kadar olur! Sallama olur da bu kadar olur! Atmasyon olur da bu kadar olur!

Sanki evlerin içine kamera dayamışlar gibi…

Sanki mahrem alanları gözlemişler gibi…

Sanki anket yapmışlar da halkın yarıya yakını “dayımla, halamla gönüllü beraberliğim var, pek de mutluyuz” demiş gibi…

“Ensest oranı yüzde 40” diyorlar.

Bari inandırıcı olsun diye küsuratlı sayı verin be kardeşim!

Sanki kıyafet mağazasının yazlık indirim oranlarını açıklıyorlar!

Ahmet Hakan’ın yazısı