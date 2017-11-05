Ahmet Hakan: Emrah Serbes! Yapma bize bu artistliği…

1- TEOG’un yerine: Ya kayıtla eve en yakın liselerden birine ya da sınavla ‘gözde lise’ye

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaokulu bitiren öğrencilerin evlerine en yakın beş liseden birine yerleştirileceğini, ‘gözde liseler’e girmek isteyenlerin ise merkezi sınava gireceğini açıkladı.