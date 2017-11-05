Ahmet Hakan: Emrah Serbes! Yapma bize bu artistliği…

EMRAH Serbes’in cezaevinden söyledikleri dün Posta’da yayınlandı.
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Emrah Serbes…
– Öyle artistlikler yapıyor ki…
– Öyle lügat paralıyor ki…
– Öyle atraksiyonlar çekiyor ki…
Sanki söz konusu olan…
Kendisi değil de…
Sinop Cezaevi’nde dışarıdaki deli dalgaları dinleyen düşünce suçlusu Sabahattin Ali…
Sanki söz konusu olan…
Kendisi değil de…
Sanki komünizm suçundan Bursa Kalesi’nde yatan Nâzım Hikmet.
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Emrah Serbes!
Sen alkollü araba kullanarak bir ailenin felaketine yol açmış bir adamsın.
Yeter artık!
Yapma bize bu artistliği…