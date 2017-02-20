Ahmet Hakan: Eğer sistem sorunu bugünün en yakıcı sorunu olsaydı, ‘Evet’ çok ama çok kolay çıkardı

Eğer gerçekten de Ahmet Necdet Sezer’in borusu hâlâ ötüyor olsaydı. Eğer gerçekten de ülkede bir iki başlılık sorunu olsaydı.

Eğer gerçekten de Cumhurbaşkanı’nın Başbakan’a anayasa kitapçığı fırlatma ihtimali hâlâ geçerli olsaydı. Eğer gerçekten de siyah-beyaz günlere dönmek gibi bir ihtimal söz konusu olsaydı.

Eğer gerçekten de hükümetin elini kolunu bağlayan bir vesayet bugün için geçerli olsaydı. Eğer gerçekten de milletin oylarıyla iktidara getirdikleri bir türlü muktedir olamasaydı.

Eğer gerçekten de Cumhurbaşkanı, sanki cumhurbaşkanlığı sistemi varmış gibi davranıyor olmasaydı… Eğer gerçekten de Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında en küçük bir sorun çıksaydı…

Eğer gerçekten de sistem sorunu, bugünün en yakıcı sorunu olsaydı.

Her şey çok farklı olurdu.

Propaganda için söylenen cümlelerin yankısı çok yüksek olurdu.

Ve “Evet” çok ama çok kolay çıkardı.

Ahmet Hakan’ın yazısı