Ahmet Hakan: Düşmanlarımızın sayısı Davutoğlu’nu bile imrendirecek boyutlara vardı

Düşmanlarımızın sayısı Ahmet Davutoğlu’nu bile imrendirecek boyutlara vardı.
AMERİKA… YPG ile Rakka operasyonuna dalıyor.
RUSYA… YPG ile Suriye’de Nevruz kutluyor.
HOLLANDA… Malum…
BULGARİSTAN… Sınırdan Türk sokmama eylemlerine sahne oluyor.
ALMANYA… Türkiye’ye silah ambargosu uyguluyor.
NORVEÇ… FETÖ’cülere sığınma, barınma falan her türlü hakkı veriyor.
YUNANİSTAN… “Yaşasın, turistler bize geliyor” diye göbek atıyor.
İRAN… Avucunu ovuşturarak… Kenardan izliyor.
BARZANİ… Çekiyor bayrağını Kerkük’e sinsice…