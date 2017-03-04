Ahmet Hakan: Düşmana ihtiyacınız var, bunu anlıyorum

– “Biz sizin düşmanınız değiliz” denildikçe... “Hayır, siz bizim düşmanımızsınız” demeye devam ederseniz…
– En azılı taraftarlarınız arasında bile “Yahu ne yapmış Doğan Grubu? Amma da abartılıyor ha” duygusunu oluşturmaya devam ederseniz…
– Hem dostlarınıza hem de karşıtlarınıza “Acaba bu işin içinde bir danışıklı dövüş mü var” dedirtecek denli muazzam aşırılıklar yapmaya devam ederseniz…
– Ayarı kaçırmaya, kıvamı bozmaya, dozu şaşırmaya devam ederseniz…
Canla başla yürüttüğünüz bu kampanya size tek bir oy bile getirmez.
– Düşmana ihtiyacınız var, bunu anlıyorum.
– Mağduriyete ihtiyacınız var, bunu da anlıyorum.
– Safları sıklaştırmaya ihtiyacınız var, bunu da anlıyorum.
Ama üzgünüm.
Burada düşman yok.
Dolayısıyla buradan mağduriyet çıkmaz size.