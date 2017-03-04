Ahmet Hakan: Düşmana ihtiyacınız var, bunu anlıyorum

– “Biz sizin düşmanınız değiliz” denildikçe... “Hayır, siz bizim düşmanımızsınız” demeye devam ederseniz…

– En azılı taraftarlarınız arasında bile “Yahu ne yapmış Doğan Grubu? Amma da abartılıyor ha” duygusunu oluşturmaya devam ederseniz…

– Hem dostlarınıza hem de karşıtlarınıza “Acaba bu işin içinde bir danışıklı dövüş mü var” dedirtecek denli muazzam aşırılıklar yapmaya devam ederseniz…

– Ayarı kaçırmaya, kıvamı bozmaya, dozu şaşırmaya devam ederseniz…

Canla başla yürüttüğünüz bu kampanya size tek bir oy bile getirmez.

– Düşmana ihtiyacınız var, bunu anlıyorum.

– Mağduriyete ihtiyacınız var, bunu da anlıyorum.

– Safları sıklaştırmaya ihtiyacınız var, bunu da anlıyorum.

Ama üzgünüm.

Burada düşman yok.

Dolayısıyla buradan mağduriyet çıkmaz size.

Ahmet Hakan’ın yazısı