Ahmet Hakan: Dün gelen rakamlar tam bir hayal kırıklığı oldu

Bilim adamlarıyla konuşuyorum, programlar yapıyorum, yurtdışı yayınları takip ediyorum… Çıkardığım sonuç şu: Vaka tablosunu gösteren grafikteki okun yükselişinin durması gerekiyor.
Dün gelen rakamlar, tam bir hayal kırıklığı oldu. 31 Mart’taki vaka sayısı 2704 olarak açıklandı. Grafikteki okun yönünün tam olarak kırılması beklenirken ok yeniden yükselişe geçti.
Haydi Türkiye! Sık dişini Türkiye! Grafikteki okun yükselişinin kırılması için özellikle önümüzdeki üç-dört gün çok önemli, çok kritik… İzolasyona devam Türkiye! Evde kalmaya devam Türkiye! Temassızlığa devam Türkiye!