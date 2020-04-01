Ahmet Hakan: Dün gelen rakamlar tam bir hayal kırıklığı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 14 milyar 653 milyon dolar, ithalat yüzde 9.8 artarak 17 milyar 634 milyon dolar olarak gerçekleşti.