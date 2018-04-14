Ahmet Hakan: Diyanet İşleri Başkanımız kaydığımız deizm için sapıklık dedi oğlum; hemen vazgeçelim bu deizmden

Diyanet İşleri Başkanımız şöyle demiş: Deizm sapıklıktır. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin buna itibar edeceğini zannetmiyorum.

Diyanet İşleri Başkanı olmak ne kadar da kolay bir iş.

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Düşünsene:

Diyanet İşleri Başkanı olarak çıkıp “Deizm sapıklıktır” diyorsun…

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Ve bunun üzerine deizme kayan ne kadar genç varsa hepsi… “Diyanet İşleri Başkanımız kaydığımız deizm için sapıklık dedi oğlum… Hemen vazgeçelim bu deizmden” diye karşılık veriyor.

Bu kadar basit yani!

Gerçekten de çok kolay Diyanet’e başkan olmak! “İslami akide” dediğimiz alanın bir sürü şaklaban tarafından… Abuk sabukluklarla, şapşallıklarla, sersemliklerle, tuhaflıklarla, mantıksızlıklarla, fıtrata aykırılıklarla doldurulması meselesine girmene falan hiç gerek yok. “Deizm sapıklıktır” de ve işi bitir!

Vallaha çok kolay iş, billaha çok kolay iş!

Maaşı nasıl acaba?

Ahmet Hakan’ın yazısı