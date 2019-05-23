Ahmet Hakan: Dinle beni ey iki taraf!

ÜÇ gündür Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenlerden işitmediğim küfür, işitmediğim hakaret, işitmediğim tehdit

kalmadı.

Beni bu küfürlerden, hakaretlerden, tehditlerden ziyade… Televizyon binasından ayrılırken bana dönüp de “Ahmet Bey… Gayet güzel bir programdı…

Biz çok memnunuz… Teşekkür ediyoruz size…” diyen Ekrem İmamoğlu’nun…

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Sosyal medyada taraftarlarının yürüttüğü bu alçakça linç kampanyası karşısında, “Ahmet Hakan gazetecilik yapmıştır. Adama niye hakaret ediyorsunuz kardeşim” demekten imtina etmesi üzdü.

Teessüf ediyorum kendisine!

Ahmet Hakan’ın yazısı