Ahmet Hakan devri bitti: Kanal D Ana Haber’i Buket Aydın sunacak

Kanal D Ana Haber’i mayıstan itibaren NTV spikeri Buket Aydın sunacak.

Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan, Ocak 2017’den bu yana ana haberi sunuyordu.

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Doğan Medya’nın Demirören Holding’e geçmesiyle Hakan’ın durumunda da değişiklik olacağı, ana haberin kendisinden alınacağı iddia edilmişti.

İddiayı, halihazırda NTV’de ana haberleri sunan Buket Aydın doğruladı.

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Instagram hesabından yazılı açıklama yayınlayan Aydın şunları kaydetti: “Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor. Hepsine buradan toplu yanıt. Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV’ye bana bugüne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana Haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum.”