Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli’nin ne düşündüğünü merak etmekteyim

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EKRANLARIN en hızlı ve en öfkeli yorumcularından AK Partili Ayhan Oğan, yine patlatmış bombayı.

Dediği şu:

“Yeni bir devlet kuruyoruz ve bu yeni devletin kurucusu Tayyip Erdoğan’dır.”

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Ben en çok kurulmakta olan bu yeni devletle ilgili olarak… Devlet Bahçeli’nin ne düşündüğünü merak etmekteyim.

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Ne düşünüyor acaba Devlet Bey?

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“Tabii ya… Eski devlet bitti, artık yeni bir devlet kuruluyor” diye mi düşünüyor?

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Yoksa “Bu Ayhan Oğan’da bırakın devleti, çadır kuracak potansiyel yok” diye mi düşünüyor?

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Bir açıklasa da öğrensek…

Ahmet Hakan’ın yazısı