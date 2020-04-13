Ahmet Hakan: Dertleri ‘Vatandaşa gazetesini ulaştıralım’ falan değil

BEN burada tüm gazeteler için yetkililere açık çağrı yaparken…

Bazı CHP’li belediyeler…

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Sadece bir gazetenin dağıtım işini resmen üstlerine almışlar.

Gözlerime inanamadım!

CHP’li belediyelerde çalışan işçiler, sadece tek bir gazetenin dağıtım görevlileriymiş gibi çalıştırılıyorlardı. Belediye araçları, sadece tek bir gazetenin dağıtım araçlarıymış gibi sokaklarda gezdiriliyordu.

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Dertleri “Vatandaşa gazetesini ulaştıralım” falan değildi ha!

Tek dertleri vardı:

Vatandaşa bizim kafadaki gazeteyi ulaştıralım.

Yahu bu belediyeler değil miydi…

Ayrımcılık yapmayacaklarına söz veren? Herkesi kucaklayacaklarına yemin eden? Kimseye iltimas geçmeyeceklerini vaat eden?

Beşiktaş, Avcılar, Eskişehir, Muğla, Çankaya, Yenimahalle, Karşıyaka, Konak gibi bu işin başına çeken belediyelerin başkanlarına sesleniyorum:

Kendi kafanıza uygun gazeteye belediyenin imkânlarını seferber ederek çok büyük bir ayrımcılığa imza attınız ve çok büyük ayıp ettiniz. Bu ayıba derhal son veriniz.

Ahmet Hakan’ın yazısı