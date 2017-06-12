Ahmet Hakan: Damat mülkün temelidir

Damat mülkün temelidir.
– Adalet damadın temelidir.
– Adalet mülkün damadıdır.
Yaramazlara biraz batar!
Damat mülkün temelidir.
– Adalet damadın temelidir.
– Adalet mülkün damadıdır.
İnternet üzerinden yurt dışı alışverişe vergi konulacağı belirtildi.
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ı tutuklatan savcı Preet Bharara, ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonlarını açmadığı için kovulduğunu söyledi.
Gülen Cemaati’nin yargı içinde etkili olduğu yıllarda savcıların ‘imam’lara hangi yönde karar alacaklarına kadar danıştığı öğrenildi.
Eşcinsel olduğu için, çalıştığı uluslararası tekstil firmasında ‘mobbing’e maruz kaldığını ileri süren M.G. firmaya dava açtı.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimin 2019 yerinde 2018’de yapılacağı iddia edildi.