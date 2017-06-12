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Ahmet Hakan: Damat mülkün temelidir


Damat mülkün temelidir.

– Adalet damadın temelidir.

– Adalet mülkün damadıdır.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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