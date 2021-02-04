Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı, üniversiteden bir ismi rektör atarsa sorunun çözülme ihtimali de yok değil

Yasalara göre üniversite rektörlerinin nasıl seçileceği belli.

Adaylar YÖK’e başvuruyor. YÖK, adaylarla ilgili inceleme yapıyor. Bir seçim yapıyor. Seçtiği isimleri Cumhurbaşkanı’na sunuyor. O da o isimlerden birini atıyor.

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Şimdi Melih Bulu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önerisini dikkate alsa ve istifa etse… Ne olacak?

Yasaya göre yine aynı yöntemle yeni bir isim belirlenecek ve yine “Kayyım rektör istemiyoruz” diyecekler.

Yani mesele Melih Bulu meselesi değil Mansur Bey… Lütfen daha yaratıcı bir çözüm önerisinde bulunun.

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Gerçi Cumhurbaşkanı, üniversite içinden bir ismi rektör olarak atarsa… Sorunun çözülme ihtimali de yok değil hani.

Ahmet Hakan’ın yazısı