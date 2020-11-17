Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen ‘hukukta reform’ sözü ile çelişen bir inceleme

Kanal İstanbul karşıtı pankartları, kamu kaynaklarını kullanarak astı diye inceleme başlatılmış.

(…) Kitabın ortasından konuşacağım:

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Bu inceleme…

Tezi acayip tartışmalı, Anayasal yorumu müthiş sorunlu, gerekçesi ise süper kuvvetsiz olan bir incelemedir.

Bu inceleme…

Son günlerde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen “hukukta reform” sözü ile çelişen bir incelemedir.

Bu inceleme…

İmamoğlu yönetimine birkaç afişle yapmaları mümkün olmayan propagandanın bin katını yapmaları için enfes bir imkân sunmuştur.

Ahmet Hakan’ın yazısı