Ahmet Hakan: CNN Türk’teki programlarda iktidara da muhalefete de eşit derecede yer verdim

CNN Türk’te yaptığım programlarda iktidar perspektifine de muhalefet perspektifine de her zaman eşit derecede yer verdim.
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– Asla tek taraflı atış yapılmasına izin vermedim. Asla tek yanlı bir bakışla çıkmadım izleyicinin karşısına…
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– Muhalefet perspektifine sahip konuklara iktidara yakın kişiler kızdılar. İktidar perspektifine sahip konuklara muhalefete yakın kişiler kızdılar.
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– Kulağımda hep aynı sesler: İsmail Saymaz’ı niye çıkarıyorsun? Mehmet Metiner’i niye çıkarıyorsun? Falan…
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– Hiçbirine aldırış etmedim. Farklı görüşlerin bir araya gelip tartışmalarının mümkün olduğunu göstermeye çalıştım.