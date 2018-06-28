Ahmet Hakan: CHP’yi, başına Atatürk geçse bile kurtaramaz

Yıllar içinde bu hale gelmiş, getirilmiş bir partiyi bırakın Muharrem İnce’yi, başına Atatürk geçse bile kurtaramaz.

İşte tam da bu nedenle…

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Muharrem İnce…

CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafına birikmiş olan kifayetleri tartışmalı, ihtirasları tartışmasız olan tipleri bırakıp ayrı bir parti kurması şart…

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Şu iki hususu hiç unutmayalım:

– BİRİNCİ HUSUS: Seçim süreci boyunca CHP markası, Muharrem İnce’yi ayağından tutup hep aşağı doğru çekti!

– İKİNCİ HUSUS: Muharrem İnce yüzde 30’u, CHP markasından uzak durduğu ölçüde yakalayabildi ve aşabildi.

Ahmet Hakan’ın yazısı