Ahmet Hakan: CHP’nin olası 2019 adayları

– KEMAL KILIÇDAROĞLU: Aday olmayı pek düşünmüyor ama yakın çevresinden “Artık rüştünüzü ispat ettiniz. Aday siz olmalısınız” türü yaklaşımlarla karşı karşıya… Eğer bu yaklaşımların etkisi altında kalırsa… Olabilir. Ama düşük ihtimal…

– YILMAZ BÜYÜKERŞEN: İsmi dolaşımda… Eskişehir’deki başarılarının seçilmesinde etkili olabileceği konuşuluyor. Kendisi ne düşünüyor? Tutar mı, tutmaz mı? Bunlar belirsiz.

Reklam

– DENİZ BAYKAL: Aday olmak isterse ve bunun için bastırırsa… Önünde duran olmaz diye düşünüyorum. Referandum kampanyasının en etkili isimlerinin başında gelmesi, özgüvenini artırıyor.

– İLHAN KESİCİ: “Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya gelecek olan adayın merkez sağa, cami cemaatine sıcak gelmesi gerekir” yaklaşımı, onun ismini öne çıkarıyor. “Ama Ekmeleddin Bey olayı?” dendiğinde… “İlhan Bey CHP’li” diye cevap veriliyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı