Ahmet Hakan: CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak

Üç gündür CHP çevrelerinden şu cümleleri işitiyorum:

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu olacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu son kararını verdi.

Ne Muharrem İnce, ne Gürsel Tekin, ne de İlhan Kesici…

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Aday kesinlikle Ekrem İmamoğlu…

Kimdir Ekrem İmamoğlu?

Beylikdüzü Belediyesi’ni AK Parti’nin elinden hem de fark atarak almıştır.

Kampanya yapmakta mahirdir, organizasyonda iyidir.

Önyargısızlık şampiyonudur: Girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmamıştır.

Merkez sağ seçmenin asla yadırgamayacağı bir CHP’lidir.

Fakat bütün bunlara rağmen…

Ekrem İmamoğlu gibi epey yerelde kalmış bir ismi, Türkiye’nin son başbakanı Binali Yıldırım’ın karşısına çıkarmak…

Kemal Kılıçdaroğlu açısından hayli büyük bir risk.

Ahmet Hakan’ın yazısı