Ahmet Hakan: CHP’nin adayı aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı

– 70 yaşını geçmemiş olmalı.
– Cerbezeli olmalı, ağzı iyi laf yapmalı.
– Cem Yılmaz gibi espri yapamasa da belirgin bir mizah duygusu olmalı.
– Muhafazakâr kitle yadırgamamalı.
– Kürtler, “Buna oy vermeye benim elim gitmez heval” dememeli.
– Halk dilinden konuşmayı iyi becermeli. Basitleştirme, sadeleştirme şampiyonu olmalı.
– “Cenabı Allah” derken de, “Atatürk” derken de ağzına yakışmalı.
– Medyayla arası iyi olmamalı. Hatta medyayla didişmeli.
– Söylediği hiçbir şey eski olmamalı, söylediği her şey yeni olmalı.
– Hacı teyzelerimizde “Vah yavrum” dedirtecek türden bir şefkat duygusu uyandırmalı.
– Polemik canavarı olmalı.
– Arada şöyle birkaç kafiyeli mısra patlatmalı…
– Sadece İzmir, Muğla, Edirne’de değil Kayseri, Konya, Erzurum gibi illerde de rahat etmeli
– Hem iddialı olmalı, hem iddiacı olmalı.
– Gözyaşı dökebilmeli, kahkaha atabilmeli
– Hakiki, sahici, samimi olmalı.
– Arada “Siz hepiniz, ben tek” diyebilmeli.