Ahmet Hakan: CHP’nin adayı aşağı yukarı şöyle bir şey olmalı

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– 70 yaşını geçmemiş olmalı.

– Cerbezeli olmalı, ağzı iyi laf yapmalı.

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– Cem Yılmaz gibi espri yapamasa da belirgin bir mizah duygusu olmalı.

– Muhafazakâr kitle yadırgamamalı.

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– Kürtler, “Buna oy vermeye benim elim gitmez heval” dememeli.

– Halk dilinden konuşmayı iyi becermeli. Basitleştirme, sadeleştirme şampiyonu olmalı.

– “Cenabı Allah” derken de, “Atatürk” derken de ağzına yakışmalı.

– Medyayla arası iyi olmamalı. Hatta medyayla didişmeli.

– Söylediği hiçbir şey eski olmamalı, söylediği her şey yeni olmalı.

– Hacı teyzelerimizde “Vah yavrum” dedirtecek türden bir şefkat duygusu uyandırmalı.

– Polemik canavarı olmalı.

– Arada şöyle birkaç kafiyeli mısra patlatmalı…

– Sadece İzmir, Muğla, Edirne’de değil Kayseri, Konya, Erzurum gibi illerde de rahat etmeli

– Hem iddialı olmalı, hem iddiacı olmalı.

– Gözyaşı dökebilmeli, kahkaha atabilmeli

– Hakiki, sahici, samimi olmalı.

– Arada “Siz hepiniz, ben tek” diyebilmeli.

Ahmet Hakan’ın yazısı