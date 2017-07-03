Ahmet Hakan: CHP işin sonunu iyi planlamış

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Eğer çok büyük bir provokasyon olmazsa…

Eğer karanlık eller devreye girmezse…

Eğer şer odakları bin türlü hesapla bir numara çekmezse…

“Adalet Yürüyüşü”, olaysız biter.

Çünkü…

CHP, işin sonunu iyi planlamış.

Planlanma şu:

Yürüyüş İstanbul Maltepe sahilinde 171 futbol sahası büyüklüğündeki meydanda son bulacak.

O meydan milyonlarca kişiyi alacak kapasitede.

Yani İstanbul’un sokaklarına dağılma, cezaevi önünde nümayiş yapma, kent hayatını yaşanmaz kılma gibi durumlar olmayacak.

Yürüyenler ve onlara destek verenler…

9 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de bu meydanda toplanacaklar.

Ve burada gerçekleşen mitingin ardından dağılacaklar.

Ahmet Hakan’ın yazısı