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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: CHP Atatürkçülük yerine bin türlü fantezi peşinde koşuyor

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– Atatürk’ün kıymetini anlamayan tek bir kişinin bile kalmadığı…

– Atatürk’e laf eden Fesli Kadir’e “deli” muamelesinin çekildiği…

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– Ortadoğu’yu gördükçe “Ah Atatürk” diye inlemelerin duyulduğu…

– Irak’taki mollaların bile “Bize Atatürk gibi lider lazım” dediği…

– Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin bile Atatürk’ü keşfettiği…

Günlere eriştik.

Bakıyoruz CHP’ye…

Var gücüyle Atatürkçülük yapmak yerine…

Yok “yeni CHP” idi, yok şuydu, yok buydu falan diye bin türlü fantezi peşinde koşuyor.

Bu CHP, adama kafayı yedirtir vallaha.

Ahmet Hakan’ın yazısı 

 


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