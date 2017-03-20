Ahmet Hakan: Çanakkale’yi ‘Evet’e alet etmek neden ayıptır?

Yeni Şafak gazetesi, “Cephe aynı… Direniş aynı…” manşeti atıp…

Altına da şunu yazdı:

“Çanakkale’de dünyanın en büyük ordularına geçit vermeyen Türkiye, bir kez daha aynı mücadele ile karşı karşıya… 15 Temmuz’daki ilk işgal girişimi başarısız oldu. Şimdi 16 Nisan’da evet çıkmaması için saldırı yürütüyorlar.”

Bu yapılan ayıptır.

Ayıptır çünkü…

Çanakkale’de evetçilerin de, hayırcıların da dedeleri şehit olmuştur.

Ayıptır çünkü…

“Evet” seçeneği de “hayır” seçeneği de bizi yönetenler tarafından önümüze koyulmuştur.

Ayıptır çünkü…

Milletin demokratik tercihini töhmet altında bırakmak, tam da Çanakkale’deki düşmanın yapacağı bir şeydir.

Ayıptır çünkü…

Çanakkale, bu milletin en büyük birlik ve beraberlik dayanağıdır. Üç kuruşluk politik çıkarlara alet edilemez.

Ahmet Hakan’ın yazısı