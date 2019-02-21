Ahmet Hakan: Camide tarafgir, dışlayıcı, hakkaniyetsiz, vıcık vıcık taraf olunmuş bir dua

Binali Yıldırım, Eyüp Sultan Camii’nde!

Namaz bitmiş, sıra duaya gelmiş.

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Eyüp Sultan imamı, yaptığı duada şöyle diyor:

“Allah rızası için… Binali başkanımızın başarılı olması için… El Fatiha.”

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Camide böyle tarafgir, böyle dışlayıcı, böyle hakkaniyetsiz, böyle vıcık vıcık taraf olunmuş bir duanın yapılmış olması…

Şu iki şeye yol açmakta:

BİR: İslam’ın, caminin, ibadetin ve din adamının kuşatıcılığına çok esaslı bir darbe indirmekte!

İKİ: Milletin hiç değilse bir bölümünün dinden, imandan, camiden, imamdan soğumasına yol açmakta!

Ahmet Hakan’ın yazısı