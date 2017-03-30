Ahmet Hakan: Çadırdaki hayırcılar bu güzelim pası gole çeviremiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayır çadırına gitti.

Ve çadırdakilere şöyle dedi: “Neden hayır diyorsunuz? Anlatın bakalım.”

Muazzam bir fırsat, müthiş bir imkân, al da at diyen süper bir pas!

Fakat o da ne?

Çadırdaki hayırcılar…

Bu fırsatı tepiyor, bu imkânı heba ediyor, bu güzelim pası gole çeviremiyor.

… “Çağdaş yaşam, Atatürkçülük, ayrımcılık, kadın meseleleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü” gibi…

Tam da Tayyip Erdoğan’ın en rahat top koşturacağı alanlarda laflar sıralanıyor.

Kıssadan hisse:

Hakkını veremeyeceksen o çadırı kurmayacaksın kardeşim!

Ahmet Hakan’ın yazısı