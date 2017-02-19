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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Burjuvazimizin en nadide simaları, salon kapatıp ‘Recep İvedik buluşması’ düzenliyorlar

 

Burjuvazimiz Recep İvedik seviyor ve işin enteresan tarafı bu sevgisini saklama gereği duymuyor.

– Burjuvazimizin en nadide simaları, sinema salonu kapatıp “Recep İvedik buluşması” düzenliyorlar.

– Sosyete, zengin, beyaz yakalı… Buluşuyorlar sinema salonlarında ve mısır yiyip kahkahalarla gülüyorlar Recep İvedik’e…

– Küçümsenme korkusu yok, aşağılanma endişesi yok, “ay ne derler bize” kaygısı yok, “rafine zevkli olmalıyız” çabası yok.

– Gürül gürül akıyorlar Recep İvedik’e doğru.

– Kısacası… İKSV falan out, Recep İvedik in yani…

Ahmet Hakan’ın yazısı

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Ve Nurcan, Nursel, Üzeyir, Osman…

Beni, yüzlerce öğrencimiz ve sevgili meslektaşlarımızın, okul personelimizin yanısıra, yemekhane işçilerimiz, garsonlarımız Nurcan, Nursel, Üzeyir ve neredeyse çeyrek asırdır çayını kahvesini içtiğim Osman abi, uğurladı. Sarılarak ve helallik isteyerek.

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