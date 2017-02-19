Ahmet Hakan: Burjuvazimizin en nadide simaları, salon kapatıp ‘Recep İvedik buluşması’ düzenliyorlar

Burjuvazimiz Recep İvedik seviyor ve işin enteresan tarafı bu sevgisini saklama gereği duymuyor.
– Burjuvazimizin en nadide simaları, sinema salonu kapatıp “Recep İvedik buluşması” düzenliyorlar.
– Sosyete, zengin, beyaz yakalı… Buluşuyorlar sinema salonlarında ve mısır yiyip kahkahalarla gülüyorlar Recep İvedik’e…
– Küçümsenme korkusu yok, aşağılanma endişesi yok, “ay ne derler bize” kaygısı yok, “rafine zevkli olmalıyız” çabası yok.
– Gürül gürül akıyorlar Recep İvedik’e doğru.
– Kısacası… İKSV falan out, Recep İvedik in yani…