Ahmet Hakan: Bülent Arınç şunları deseydi

“DAMADIM tutuksuz yargılanırken… Gazetecilerin tutuklu yargılanmasını içime sindiremiyorum… Bu haksızlıktır” deseydi…

“Damadım sabit ikametgâh adresi olduğu için tahliye edildi… İyi de diğerleri konargöçer mi Allah aşkına” deseydi…

“Damadım adaletin şefkatli kollarını bütün ruhuyla hissederken… Diğer tutukluların şefkatsizlik girdabında sürüklenmesini asla kabul edemem” deseydi…

“Damadım söz konusu olsa bile… Kızımın gözyaşları söz konusu olsa bile… Torunlarım söz konusu olsa bile… Adalette eşitliği savunurum” deseydi…

Belki pek bir şey değişmezdi ama hiç değilse…

Türkiye iki dakikalığına güzelleşirdi vallaha…

Ahmet Hakan’ın yazısı