Ahmet Hakan: Bu tür siyasi olaylara ‘tiyatro’ denmesinden nefret ediyorum

İstifa kararıyla ilgili olarak iki hüküm vardı zihnimde:

– HÜKÜM BİR: Bu karar, önü arkası pek hesap edilmeden alınmış bir karardır.

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– HÜKÜM İKİ: Bu kararın alınmasında rol oynayan en esaslı faktör duygudur.

Bu biçimde alınmış bir istifa kararının…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir duygusallığa meydan vermeden oluşturmaya çalıştığı sağduyu duvarına çarpıp geri dönmesi kaçınılmazdı.

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Bu konunun arkasında ısrarla ‘komplo’, ‘oyun’, ‘danışıklı dövüş’, ‘bityeniği’ arayanlara Freud’dan gelsin:

“Bir puro, bazen sadece bir purodur.”

‘Tiyatro’ kelimesine gelince…

Tiyatro sanatına özellikle son dönemlerde ısınmaya başlasam da…

Onlarca insanımızı kaybettiğimiz o alçak 15 Temmuz girişimi için “Tiyatro bu tiyatro… Bildiğin tiyatro canım…” diye dudak büküldüğü günden beri…

Bu tür siyasi olaylarla ilgili olarak ‘tiyatro’ kelimesinin kullanılmasından nefret ediyorum. Aşırı nefret hem de!

Ahmet Hakan’ın yazısı