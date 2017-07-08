Ahmet Hakan: Bu senin eserindir bay ve bayan Suriyeli düşmanı…

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“DEFOLUP gitsinler” dedin…

Suriyeli düşmanlığından başka bir şey bilmedin… Acımasızca saldırdın… Hedefgösterdin… Nefret söylemine tavan yaptırdın… Düşmanlığı körükledin de körükledin… Yalan yanlış bilgilerle Suriyeli düşmanlığına eşsiz katkılar sundun… Toplumda Suriyeli nefretinin oluşması için elinden geleni ardına koymadın…

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Sonuç?

Sonuç şu:

9 aylık hamile bir kadını, yanındaki bebeğiyle birlikte kaçırıp önce tecavüz ettiler, ardından da kafasını taşla ezerek öldürdüler.

Bu senin eserindir bay ve bayan ırkçı…

Bu senin eserindir bay ve bayan Suriyeli düşmanı…

Bu senin eserindir bay ve bayan faşist…

Eserinle gurur duyuyor musun?

Ahmet Hakan’ın yazısı