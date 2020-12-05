Ahmet Hakan: Bu kafayla giderlerse… Ancak rüyalarında görecekler iktidarı

Çoktandır unutmuşlardı “mürteci” kelimesini…

“Gerici” kelimesini de lügatlerinden çıkarmışlardı.

Reklam

Yeniden yürürlüğe soktuklarına göre…

Bir ders çıkarmamışlar.

Kafalarının çalışma biçimi hiç değişmemiş aslında.

Reklam

Şöyle çalışıyor bu kafa: Din eskidir, geride kalmıştır. Bu nedenle dini olan her şey gericidir.

Hele hele söz konusu olan din İslam ise…

“Gerici” derken ekstra bir haz duyuyorlar.

İşte biraz da böyle bir kafaya sahip oldukları için… İktidarın kıyısına bile yaklaşamıyorlar.

Bu kafayla giderlerse…

Ancak rüyalarında görecekler iktidarı, farkında değiller.

Ahmet Hakan’ın yazısı