Ahmet Hakan: Bu hamleler seçimin erkene alınacağının bir göstergesi mi?

Devlet Bahçeli’den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meral Akşener’e bir davette bulunmuş oldu. Erdoğan, İYİ Parti’ye resmen ve alenen “Sen yerli ve millisin. Senin ne işin var orada? Gel bizimle ol” dedi. Bahçeli’nin ardından Erdoğan da aynı mesajı tekrarlayarak Akşener’e “Bu davet benim de davetim” mesajını vermiş oldu.

Bahçeli ve Erdoğan’ın bu hamlelerinin iki nedeni var: BİR: ‘Cumhur ittifakı’nı güçlendirmek… İKİ: CHP’yi HDP ile baş başa bırakmak.

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Şimdi benim kafamda şu türden deli sorular var: Seçime daha uzun bir süre varken söz konusu olan bu hamleler, seçimin erkene alınacağının bir göstergesi mi? Yoksa ‘cumhur ittifakı’ işleri şimdiden yoluna koymaya mı çalışıyor?

Ahmet Hakan’ın yazısı