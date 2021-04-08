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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Bu haber Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmadı; özür diliyoruz

Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.

Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.

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İnternet haberciliğinin kendine özgü hızının yol açtığı bir hız kazasıydı bu haber.

Fark eder etmez derhal yayından çektik.

Fakat sonuçta kısa bir süreliğine de olsa yayında kalmış oldu.

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Buradan açıkça ilan ediyorum:

Bu haber, Hürriyet’in yayıncılık ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Hatayla yüzleşmek, yanlışa yanlış demek, özür dilemekten kaçınmamak… Tüm bunların erdeminin farkındayız.

Bu haberin mağdur ettiği herkesten ve okurlarımızdan özür diliyoruz.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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