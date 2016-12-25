Ahmet Hakan: Bu görüntülerin sahte olup olmadığı konusunda millete açıklama yapılmalı

Suriye’deki barbarlar sürüsünün iki Türk askerini korkunç yöntemlerle infaz ettiğine dair görüntüler konusunda…

Beş maddelik bir deklarasyon hazırladım.

Takdim ediyorum:

Bir: Bu görüntülerin sahte olup olmadığı konusunda millete doyurucu ve tatmin edici bir açıklama yapılmalıdır.

İki: Sahte de olsa, doğru da olsa… Bu görüntülerin yayınlanmaması ve yaygınlaşmaması için sarf edilen çaba, kesinlikle doğru bir çabadır.

Üç: Eğer görüntüler sahte ise… Barbarlar sürüsünün küresel çapta yürüttüğü algı operasyonuna karşı seferberlik ilan edilmelidir.

Dört: Eğer görüntüler doğru ise… Hiç değilse “Bıçak kemiğe dayandı, kimse test etmesin” falan türü açıklamalarla öfke dışa vurulmalı.

Beş: Konu aydınlatılmalı ve en azından milletimizin bu barbarlar sürüsüne karşı ortak bir tepki gösterme hakkı elinden alınmamalıdır.

Ahmet Hakan’ın yazısı