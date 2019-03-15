Ahmet Hakan: Bu gidişle Mansur’un belalısı Gökçek’e verilen sus emri geri çekilebilir

Bu gidişle
Mansur’un belalısı Melih Gökçek’e verilen sus emri her an geri çekilebilir.
Tepki olsun diye sandığa gitmeyecek tek bir muhalif bile kalmayabilir.
Yine, yeni, yeniden… Seçmen konsolidasyonu sağlanabilir.
Yaramazlara biraz batar!
Bu gidişle
Mansur’un belalısı Melih Gökçek’e verilen sus emri her an geri çekilebilir.
Tepki olsun diye sandığa gitmeyecek tek bir muhalif bile kalmayabilir.
Yine, yeni, yeniden… Seçmen konsolidasyonu sağlanabilir.
[email protected] İnternette yayınladığı müstehcen anılarıyla şöhreti yakalayan Ethan ve edebi yeteneğine rağmen tanınmayan Olivia bir pansiyonda karşılaşır; bu karşılaşma kariyerleri açısından dönüm noktası olacaktır. ‘Çok Satanlar’ oyunu DasDas’ta. Dünyanın en önemli DJ’leri arasında gösterilen Steve Aoki, Volkswagen Arena’da setin başında olacak. Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik. KONSER BABYLON BOMONTİ License To Dance: Weval 14 Mart […]
Gümrüklerde büyük kısmı Çinli e-ticaret sitelerinden gelen ürünlere ‘ek vergi’ sayılabilecek bir uygulamaya başlandığı belirtildi.
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Usta oyuncu Selçuk Yöntem ‘bir pasaj oynamaya geldim’ dese de sahneyi alıp götürüyor…
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç meslek grubu için 3 bin 600 ek göstergenin yine seçim sonrasına kaldığını duyurdu. Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde dört meslek grubu için (polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri) aynı vaatte bulunmuş, ancak sadece öğretmenlerin ek göstergesi 3 bin 600’e çıkartılmıştı.