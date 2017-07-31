Ahmet Hakan: Bu adam… Ya idraksizdir ya ahlaksızdır ya da kuduruktur

Şanlıurfa Siverek’te sarıklı şalvarlı adamın teki, eline almış tuhaf kesici bir alet ve Atatürk büstüne saldırmaya başlamış.

Saldırırken de…

“Dinimizde putperestlik yoktur” falan diye bağırmış.

Reklam

İddia ediyorum:

Bu adam…

Ya idraksizdir ya ahlaksızdır ya da kuduruktur.

Başka seçenek yok.

İmkânı yok.

İDRAKSİZDİR…

Çünkü…

Atatürk heykeli ile putperestlik arasında herhangi bir bağlantı, iltisak, bir örüntü kurulamayacağını idrakten yoksundur.

AHLAKSIZDIR…

Çünkü…

Bu tür adamlar, mesela çocuklara tecavüz gibi ürkünç bir olay karşısında kıllarını kıpırdatmazlar ama Atatürk heykeline işte böyle saldırırlar.

KUDURUKTUR…

Çünkü…

Biraz galeyan, hezeyan, biraz sıcak geçmesi, titreme gelmesi, biraz da motoru kaynatması nedeniyle kuduruk olmuştur.

Ahmet Hakan’ın yazısı