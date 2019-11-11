Ahmet Hakan: Bırakılsın… Atatürk’ü seven sever, sevmeyen sevmez

Resmi baskılara dayalı Atatürk sevgisi olgusundan kurtulduk çok şükür.

Ve ortaya toplumun şuurlu ve gönüllü sevgisi çıktı.

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Hem de sel gibi akarak…

Ama sel gibi akan toplumun da Atatürk sevgisini dayatmaması gerekir.

Bırakılsın…

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Seven sever, sevmeyen sevmez.

Resmi baskılardan kurtulduktan sonra ortaya çıkan Atatürk sevgisi, nasıl kıymetli olduysa…

Toplum baskısının kırıntısının dahi söz konusu olmadığı bir ortamda belirecek olan Atatürk sevgisi de…

O derece kıymetli olacaktır.

Bırakalım da yaranma duygusundan, riyakârlıktan, samimiyetsizlikten arınmış bir Atatürk sevgisi ortaya çıksın.

Ahmet Hakan’ın yazısı