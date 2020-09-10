Ahmet Hakan: Bir imam hatipli olarak Erol Mütercimler konusunda ne diyorum?

Konuyla ilgili olarak diyeceklerim şunlardır:

Erol Mütercimler ve onun gibiler, uzaktan bakıldığında…

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Her türlü genellemeyi çok ayıp sayan aşırı medeni, aşırı kültürlü insanlarmış izlenimi verirler.

Fakat biraz yakınlarına sokulduğunuzda…

“Bu imam hatiplerin alayı sapık abi ya… Bu imam hatiplerin alayı sahtekâr abi ya…” falan diye konuşan bir hırtlık içinde debelendiklerini fark edersiniz.

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Söz konusu imam hatip olunca…

Genelleme yapmak, medeniyetlerinden hiçbir şey eksiltmez Erol Mütercimler’gillerin…

Hiç ayıplanmazlar kendi mahalleleri tarafından.

Ne ayıplanması!

“Doğru dedin abim doğru dedin” diye sırtları sıvazlanır.

Kirli zihinlerinden geçirdiklerini kamu önünde dile getirmeyecek denli kurnazlıkları vardır tabii.

Ama bazen bir anlık dalgınlığa kapıldıkları da olur.

Ve kamu huzurunda kirli zihinlerinden geçirdiklerini ortaya döküverirler.

Ahmet Hakan’ın yazısı