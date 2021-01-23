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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Binali Yıldırım’ın Ergenekon’a ve Balyoz’a sahip çıkıyor gibi görünmemesi gerekir

Peki yanlış nerede?

Binali Yıldırım’ın şu cümlelerinde:

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“Yalan mıydı Ergenekon? Yalan mıydı Balyoz?”

Bu iki soruya verilecek tek bir yanıt var:

Evet, yalandı.

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Binali Yıldırım, Ergenekon ve Balyoz’un, FETÖ’cüler tarafından ortaya atılan yeryüzünün en planlı, en sinsi, en komplocu yalanı olduğu gerçeğini atlamış sanırım.

(…)Binali Yıldırım’ın, AK Parti’ye karşı sistemin yaptığı haksızlıkları, dirençleri, zorlamaları dile getirmesine kimse bir şey diyemez.

Ama bunu yaparken FETÖ uydurması olan Ergenekon’a ve Balyoz’a sahip çıkıyor gibi görünmemesi gerekir.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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