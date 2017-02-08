Ahmet Hakan: Binali Bey ile Devlet Bey bir olup Kemal Bey’i dövüyorlar

İkisi bir olup Kemal Bey’i dövüyor gibi bir şey.
Salı partilerin grup toplantılarını izleyince…
Şu cümle döküldü ağzımdan istemsizce…
“Binali Bey ile Devlet Bey bir olup Kemal Bey’i dövüyorlar.”
Yaramazlara biraz batar!
İkisi bir olup Kemal Bey’i dövüyor gibi bir şey.
Salı partilerin grup toplantılarını izleyince…
Şu cümle döküldü ağzımdan istemsizce…
“Binali Bey ile Devlet Bey bir olup Kemal Bey’i dövüyorlar.”
Sanayi üretimi 2016 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalırken yıllık yüzde 1.3 arttı.
Sevgili hoca ve arkadaşlarımız, sevgili hoca ve arkadaşlarımızdır. Sevgiyi ve saygınlığı ‘hükme bağlayacak’ bir ‘hukuk normu’ görülmedi bugüne dek.
ABD Başkanı Donald Trump’ın CIA direktörlüğüne getirdiği Mike Pompeo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump dün gece telefonda görüştü.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın tartışmalara yol açan yeni müfredatında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içeriği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tespitine göre değiştirilecek.