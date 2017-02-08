Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Binali Bey ile Devlet Bey bir olup Kemal Bey’i dövüyorlar

 

İkisi bir olup Kemal Bey’i dövüyor gibi bir şey.

Salı partilerin grup toplantılarını izleyince…

Şu cümle döküldü ağzımdan istemsizce…

“Binali Bey ile Devlet Bey bir olup Kemal Bey’i dövüyorlar.”

Ahmet Hakan’ın yazısı

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