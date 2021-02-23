Ahmet Hakan: Bilim kurulu üyeleri, eğer durmazsanız, herkes kendini kurtaracak olan size olacak

Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.

Durun! Çünkü millet… Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe… Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.

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Durun! Çünkü millet… Otel lokantalarındaki keyfi gördükçe… “Kısıtlamalar hemen kalkamaz” tarzı açıklamalarınızı muazzam bir öfkeyle karşılıyor.

Durun! Çünkü millet… Kayak otellerindeki durumu gördükçe… Mutasyon adlı öcüyle ilgili tüm söylediklerinizi masal dinler gibi dinliyor.

Durun! Çünkü millet… Psikolojik olarak bunalıma girdikçe… Bütün öfkesini ve bütün stresini “Mekânlar hemen açılamaz” diyen sizden çıkarmaya çalışıyor.

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Kısacası…

Eğer durmazsanız.

Herkes kendini kurtaracak, olan size olacak.

Ahmet Hakan’ın yazısı