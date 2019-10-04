Ahmet Hakan: Bilal Erdoğan hiç de sandığımız gibi biri değilmiş

BİLAL ERDOĞAN’I DİNLERKEN MIRILDANDIKLARIM

Vay be! Aslında amma da mavracı bir insanmış!

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Vay be! Bırak suşi sevmeyi, mutfağa girip suşi yapmışlığı bile varmış.

Vay be! Bırak Türk sanat müziğini, icabında kafasını gözünü kırmadan İtalyanca şarkı bile söyleyebiliyormuş!

Vay be! Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmasından kaynaklanan bir dolu önyargı söz konusu olmasa… Sevmeyenleri de sevebilirmiş!

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Vay be! Susmuş, susmuş, susmuş ve ne kadar da dolmuş!

Vay be! Hiç de sandığımız gibi biri değilmiş!

Vay be! O da kahrolası kutuplaşmanın kurbanı olmuş!

Ahmet Hakan’ın yazısı