Ahmet Hakan: Ben seni hayli geç keşfettim ATAM!

Seni hakkıyla anmanın ve yâd etmenin kamu alanında bir imtiyaz sağlamadığı günleri yaşıyor olmamız aslında çok güzel ATAM!

Ben seni hayli geç keşfettim ama sen de bu dünyayı erken, hem de çok erken terk ettin ATAM!

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Bugünkü Ortadoğu’nun halini görsen… “Boşuna mı yönümüzü başka tarafa çevirdik. Bir bildiğimiz vardı herhalde” derdin ATAM!

Fikirlerinin, ideallerinin peşinden koşmak yerine gardırobunun peşinden koşanlar var ya… Sana en büyük kötülüğü onlar yapıyorlar ATAM!

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Senin üzerinden kendilerini temize çekmeye çalışanları görünce benim midem bulanıyor ATAM!

Ben artık her 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe… Artistlik falan yapmaya tenezzül etmeyip “şak” diye ayağa kalkıyorum ATAM!

Ahmet Hakan’ın yazısı