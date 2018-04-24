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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Bekir Bey ile Mahir Bey öyle bir gol yemiş edasındaydılar ki

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15 CHP’li milletvekili, İYİ Parti’ye geçince…

Bilhassa Bekir Bey ile Mahir Bey’in moralleri yer ile yeksan oldu.

Öyle homurdandılar ki…

Bir bozgun havası estirdiler.

Öyle öfkelendiler ki…

“Çalışmadığınız yerden mi geldi” esprilerine maruz kaldılar.

Öyle bir gol yemiş edasındaydılar ki…

Karşı tarafa zevk ü sefa yaşattılar.

Öyle yanlış bir tutum aldılar ki…

Baştan kaybetmiş havası yaydılar.

CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi…

Muhalefet açısından beş puanlık bir başarıyken…

Bilhassa Bekir Bey ve Mahir Bey’in bu tavrı yüzünden…

95 puanlık başarıya yükselmiş oldu.

Ahmet Hakan’ın yazısı


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