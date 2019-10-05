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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Bazıları, ‘Hayaller özel jet, gerçekler Anadolu Jet’ mesajı çıkarabilir

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’dan Ankara’ya Anadolu Jet’le gitmiş.

Uçak kapısında çekilmiş ve her tarafından tevazu akan şu fotoğrafı görünce…

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“Bu ne halk adamlığı! Bu ne şahane bir olay! İşte bu!” diye haykırdım.

Çok ama çok beğendim bu fotoğrafı!

Fakat sonra birden halkımızın bu fotoğraf karşısında ne hissedebileceği üzerine biraz kafa yordum…

Bazı vatandaşlarımız, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu fotoğrafından “Hayaller özel jet, gerçekler Anadolu Jet” şeklinde çok sert bir mesaj çıkarabilirler.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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